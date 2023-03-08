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انصار الله: لن نسمح للأمريكيين بالبقاء في أي شبر من أرضنا

انصار الله: لن نسمح للأمريكيين بالبقاء في أي شبر من أرضنا
الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصارالله "علي القحوم" : لن يتم السماح للأمريكيين بالبقاء في أي شبر من أرضنا وسننهي الأسباب التي يتذرع بها الأمريكيون للتواجد في اليمن.

العالم - الیمن

وفي تصريح لقناة المسيرة اليمنية الثلاثاء، أوضح "القحوم" أن "التواجد الأمريكي الصهيوني البريطاني في باب المندب وعلى الأرض يشكل خطرا على المنطقة ككل".

واضاف : الأمريكي يسعى لفرض الهيمنة لتحقيق مصلحته الاستراتيجية، وأبناء شعبنا لن يسمحوا للأمريكي بالعبث بأمن الملاحة الدولية؛ مؤكدا على أن "شعبنا هو الذي يحمي الملاحة الدولية، فيما الخطر هو الذي تشكله الفرقاطات والسفن الأمريكية في باب المندب".

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله في هذه المداخلة التفلزيونية، إلى أن "اليمن يمتلك كل عناصر القوة، وسيفرض ما يريده بحكمة قيادته وتعاظم قدرته العسكرية، كما سيحمي سيادته واستقلاله وثرواته وعلى الأمريكي أن يفهم هذه الرسائل".

كما نوه، بأن "السعودية لا زالت تكن نفس العداء تجاه شعبنا، بدليل استمرار الاعتداءات على المناطق الحدودية"؛ وتابع أنه "لا يمكن أن يكون هناك تفريط بالتضحيات التي قدمها شعبنا".

واكمل القحوم، بالقول، انه "لا تنازل ولا تفريط بالسيادة الوطنية، والموقف الوطني ثابت بأن السعودية لا يمكن أن تكون مجرد وسيط، وهي ستدفع ثمن جرائمها".

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