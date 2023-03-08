حدادًا على شهداء مجزرة جنين.. الإضراب الشامل يعم محافظات الضفة المحتلة

العالم - فلسطين

وقال منسّق لجنة التنسيق الفصائلي عصام بكر "إن الإضراب يأتي استنكارًا لمجزرة الاحتلال التي ارتكبها في جنين ومخيمها، وراح ضحيتها ستة شهداء، إضافة لعشرات الإصابات، واستمرار مسلسل القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، مضيفًا أن "الإضراب مقترن بالخروج بمسيرات غضب في المواقع كافة".

ومنذ ساعات الصباح، عمّ الإضراب التجاري الشامل والحداد مدينة جنين وبلداتها وقراها، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها، بدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي وحركة "فتح"، ففي محافظة الخليل، عمّ الإضراب كافة أرجاء المحافظة، وشمل كافة مناحي الحياة، وأُغلقت المحال التجارية والمؤسسات الخاصة أبوابها، وتوقفت حركة النقل والمواصلات، وسط دعوات للخروج بمسيرات جماهيرية غاضبة، والتوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي محافظات بيت لحم والبيرة ورام الله، عمّ الاضراب الشامل أرجاء المحافظة حدادًا على أرواح شهداء مجرزة جنين، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، تنديدًا بمجزرة الاحتلال في جنين.

وانطلقت الليلة الماضية، مسيرات حاشدة وسط رام الله، جابت شوارع المدينة، وسط هتافات مستنكرة لجريمة الاحتلال في جنين ومخيمها اليوم، وهتافات مساندة للأسرى في خطواتهم النضالية، بحضور ومشاركة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، وممثلين عن مؤسسات الأسرى والفعاليات الوطنية والمجتمعية في المحافظة.

وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، عمّ الإضراب الشامل اليوم الأربعاء مرافق الحياة في المحافظة، تنديدًا بمجزرة الاحتلال التي ارتكبها أمس الثلاثاء في جنين، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، استجابة لدعوة حركة "فتح" وفصائل العمل الوطني للإضراب.

وقال أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة "إن الاحتلال بات اليوم لا يميز بين كبير ولا صغير، وأنه ماض في مجازره بحق أبناء شعبنا"، مضيفًا أن "الشعب الفلسطيني اليوم أكثر وحدة وأن الدم الفلسطيني هو طريق التحرير".

كما شمل الإضراب محافظة طولكرم، نابلس، قلقيلية، وسلفيت.