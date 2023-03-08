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السوداني من ديالى: لا يوجد لدي خطوط حمراء إزاء تعزيز الأمن وإنفاذ القانون

السوداني من ديالى: لا يوجد لدي خطوط حمراء إزاء تعزيز الأمن وإنفاذ القانون
الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

وجه القائد العام للقوات المسلحة فی العراق محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى محافظة ديالى، فيما أمهل القادة الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في المحافظة.

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن "القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني، تراس اجتماعاً أمنياً للقيادات الأمنية في محافظة ديالى، التي وصلها ظهر اليوم الأربعاء، على رأس وفد عسكري وخدمي حكومي".

وأضاف أن "السوداني استمع إلى إيجاز عن أحوال المحافظة وجهود القوات الأمنية لبسط الأمن والاستقرار في عموم أقضيتها ونواحيها"، مبيناً أن "الاجتماع شهد مناقشة الخروقات الأمنية المتكررة التي يشهدها عدد من مناطق المحافظة، وآليات معالجتها".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة بحسب البيان بـ "بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى محافظة ديالى، كما أمهل القادة الأمنيين أسبوعين لبسط القانون في جميع مناطق المحافظة".

وأكد السوداني أن "الملف الامني في عموم العراق يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، باعتباره أساساً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي"، مشدداً على "رفضه النهايات السائبة في الملف الأمني، وأن تأخذ السياقات القانونية مجراها مع المتورطين بتعكير صفو الأمن ومرتكبي الجرائم في ديالى".

وتابع أن "البعض لا يروق له توجه الحكومة نحو تفعيل النشاط الاقتصادي، ويحاول إشغالها في تفاصيل أخرى بعيدة عن ذلك"، مشدداً على "مضي الحكومة بتنفيذ برنامجها في الاقتصاد والتنمية".

وأردف بالقول: "لا يوجد لديها خطوط حمراء إزاء تعزيز الأمن وإنفاذ القانون".

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