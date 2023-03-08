دعوات للثأر وتصعيد المقاومة الفلسطينية بتشييع شهداء جنين

العالم - فلسطين

ففي نابلس، وفي أعقاب قمع أمن السلطة الفلسطينية جنازة الشهيد البطل القسامي عبد الفتاح خروشة، عاد الآلاف للمشاركة في تشييعه في مخيم عسكر، وحمله مقاومون من كتائب الأقصى، وسط هتافات تندد بسلوك السلطة وتنسيقها الأمني وتحيي الشهيد وعمليته البطولية في حوارة.



كما ردد المشاركات هتافات تحيي كتائب القسام وقائدها أبو خالد الضيف.



وفي جنين، انطلق موكب تشييع الشهداء محمد وائل غزاوي (26 عاما)، و‏‎طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاما)، و‏‎زياد أمين الزرعيني (29 عاما)، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاما)، ومحمد أحمد خلوف (22 عاما) من أمام مستشفى سليمان الحكومي، وصولا إلى وسط المدينة، ومن ثم شُيّع كل واحد منهم إلى منطقة سكنه.



وعمّ الإضراب الشامل اليوم الأربعاء الضفة الغربية المحتلة حدادا على أرواح شهداء جنين، في وقت توعدت الفصائل والقوى الفلسطينية بالرد ودعت لتصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان.



وقد أغلقت المحال التجارية أبوابها، استجابة لدعوات الفصائل الفلسطينية إلى الإضراب.



وكانت قوات عسكرية كبيرة قدرت بنحو 40 آلية عسكرية مدعومة بقوات خاصة قد تسلل جنودها إلى مخيم جنين بزي مدني، وحاصروا منازل في شارع مهيوب بشرق المخيم، وقصفت هذه القوة أحد المنازل بالصواريخ في حين كانت مروحيات ومسيرات تشارك في الهجوم.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 6 فلسطينيين وجرح 26 آخرين برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين موزعين بين مستشفى جنين ومستشفى ابن سينا التخصصي، بينهم إصابتان خطرتان، واحدة في البطن وإصابة خطرة في الحوض.