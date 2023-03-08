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'أوغلو': قمنا بما علينا من مسؤوليات لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

'أوغلو': قمنا بما علينا من مسؤوليات لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا
الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا قدمت ما يترتب عليها من مسؤوليات لضمان إدخال المساعدات الإنسانية للجانب السوري خلال فترة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

العالم - تركيا

وأضاف أوغلو في مؤتمر صحفي: "قمنا بما علينا من مسؤوليات لضمان إدخال المساعدات الإنسانية للجانب السوري خلال فترة الزلزال.. حتى الآن دخلت من تركيا عبر معبر باب الهوى إلى الشمال السوري 465 شاحنة مساعدات من الأمم المتحدة، ودخول المساعدات مستمر".

ولفت أوغلو إلى أن هناك أخبارا غير صحيحة حول أن تركيا فتحت المعابر وبدأ السوريون بالدخول لتركيا، "نؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة".

وشدد وزير الخارجية على أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا تم تمديده من طرف الأمم المتحدة بدعم من روسيا.

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'أوغلو': قمنا بما علينا من مسؤوليات لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا