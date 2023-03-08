فاغنر: سيطرنا بالكامل على شرق مدينة باخموت الأوكرانية

العالم – خاص بالعالم

هذه هي باخموت في شرق أوكرانيا..أو ما تبقى منها.. تقول قوات 'فاغنر' الروسية أنها سيطرت بالكامل على الجزء الشرقي من المدينة، وسرعان ما ظهر رئيسها يفغيني بريغوجين من أمام نصب الدبابة السوفيتية التذكاري تي- اربعة وثلاثين في جزئها الشرقي، ليوجه رسالة من أن العالم بأسره سيرتجف

وقال رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين: "ماذا سيحدث بعد السيطرة على باخموت؟ لم يواجه العالم الجيش الروسي المجهز جديا بعد، فهناك وحدات لم تدخل المعركة بعد، هم ينتظرون دورهم، بعد أن يتم فتح المجال العملياتي من جانب قوات فاغنر في باخموت، وحينئذ سيرتجف العالم بأسره."

على المقلب الاخر تحاول كييف التقليل من شأن التقدم الروسي في باخموت واصفة الهجمات الروسية بـ'الفاشلة' والتي تتسبب لها في خسائر فادحة، معلنا صدها أكثر من مئة هجوم عبر خط الجبهة في منطقة دونيستك.

وعليه فإن كييف ترى بقاء قواتها في باخموت المحاصرة أمر ضروري من الناحية التكتيكية، لأن سقوطها سيفتح الطريق أمام الروس للوصول إلى مدن رئيسية شرقي أوكرانيا

وقال الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي: "مخاوف حلف شمال الأطلسي الناتو تتشارك مع كييف الذي رأى أن سقوط باخموت سيفتح الطريق أمام الروس شرقا، لكن رئيسه ينس ستولتنبرغ بدا هذه المرة أكثر تشاؤوما ليحذر من المدينة قد تسقط في الأيام المقبلة."

ما حذر منه الناتو يكاد يتطابق مع ما يقوله الاعلام الروسي من أن الذي يجري في باخموت هو انسحاب منظم للقوات الأوكرانية يجري بشكل هادئ وبطيء على شكل مجموعات صغيرة، وكل أحاديث الصمود وقرار القتال هو للتغطية على هذا القرار الذي يجري تنفيذه على الأرض،مستندة الى فيديوهات يتم تداولها للقوات الاوكرانية المنسحبة على مواقع التواصل الإجتماعي، يقولون فيها ان الدخول إلى المدينة والخروج منها أصبح شبه مستحيل لأن الروس يتحكمون بجميع الطرق المؤدية إلى الغرب ويفرضون سيطرتهم النارية عليها.