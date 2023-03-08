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الجهاد تدين بشدة اعتداء أجهزة أمن السلطة على موكب تشييع الشهيد خروشة

الجهاد تدين بشدة اعتداء أجهزة أمن السلطة على موكب تشييع الشهيد خروشة
الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، بشدة  اعتداء أجهزة أمن السلطة في نابلس على موكب تشييع الشهيد البطل عبد الفتاح خروشة، الذي ارتقى عصر أمس إلى جانب عدد من الشهداء الأبطال، الذين تصدوا لعدوان عصابات الإجرام والقتل الصهيونية على مخيم جنين بالضفة المحتلة. 

العالم - فلسطين

واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن هذا السلوك مشين وخارج عن التقاليد الوطنية الأصيلة وتعتبره انحطاطاً أخلاقياً ، وممارسة يرفضها الشعب الفلسطيني الذي توحدت بنادق أبنائه الأحرار في مخيم جنين وفي نابلس والتقت وتعانقت في مواجهة العدو الصهيوني، واختلطت دماء أبنائه المقاتلين والشهداء الذين يصطفون كالبنيان المرصوص في مقاومة الاحتلال.

قالت الحركة :"لقد توحدت ساحات الوطن والتفت جماهيرها في كل المدن والقرى والمخيمات حول نهج الجهاد الذي يمثل الاجماع الوطني، وأي محاولة للانحراف عن هذا الاجماع هي محاولات مدانة ومرفوضة. ".

واعتدت أجهزة أمن السلطة اليوم على موكب تشييع الشهيد خروشة الذي ارتقي أمس في اقتحام مخيم جنين، ما أدى ذلك إلى سقوط جثمان الشهيد على الأرض.

وأفادت مصادر صحفية كانت تشارك في التشييع أن عناصر من الأجهزة الأمنية قمعت المشاركين في جنازة الشهيد خروشة لدى خروجهم من مستشفى رفيديا حاملين جثمان الشهيد، حيث اعترضت قوة كبيرة من الأمن المشاركين وأطلقت نحوهم قنابل الغاز المسيل للدموع.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر الأمن اختطفوا جثمان الشهيد لدى سقوطه على الأرض ونقلوه في سيارة إسعاف ونقلوه مباشرةً إلى مخيم عسكر في المدينة كما واعتقلوا عددًا من المشاركين في التشييع.

واستشهد مساء أمس الثلاثاء الأسير المحرر خَرْوَشَة (49 عاماً) من مخيم عسكر بنابلس، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً تحصن فيه بمدينة جنين.

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الجهاد تدين بشدة اعتداء أجهزة أمن السلطة على موكب تشييع الشهيد خروشة

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