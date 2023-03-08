مسؤول سابق لشرطة الاحتلال: 'بن غفير' سيتسبب بـ'انتفاضة ثالثة'

العالم - الاحتلال

ووفق موقع "وابنت العبري"؛ فقد وصف اسحاقي بن غفير أيضا بـ"كرة من الخرق؛ يتم ركلها من جانب إلى آخر".

وحذر من أن "بن غفير" أشعل النار بأمره هدم المنازل بالقدس في رمضان، قائلاً للشرطة: "لا يجب أن تتصرفوا بجنون الحرائق، إذا لم تقيدوه في سلوكه العنيف والمتطرف؛ فسوف يقود 'إسرائيل' إلى انتفاضة ثالثة".

وكان" بن غفير" قد طالب الشرطة الاحتلال بمواصلة تنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس المحتلة خلال شهر رمضان المقبل، بزعم بنائها دون تصاريح.

وتأتي تعليمات "بن غفير"، بالرغم من تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية للكيان الإسرائيلي؛ من أن هذه الخطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصاعد الغضب في صفوف الفلسطينيين.

ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"؛ فقد هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ مطلع 2023 وحتى نهاية شباط/فبراير، 67 منزلا في القدس المحتلة، بدعوى "البناء غير المرخص".

بالمقابل؛ فقد هدمت قوات الاحتلال طوال عام 2022 (143) منزلا، وفي عام 2021 (181) منزلا، بحسب التقرير نفسه.

وتقدر أوساط فلسطينية في القدس المحتلة وجود نحو 20 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة، بزعم "البناء دون ترخيص".