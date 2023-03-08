حزب الله يحيي ذكرى الـ15 من شعبان في صيدا وبلدات الجوار بجنوب لبنان

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ونظمت هذه النشاطات، الشعب التنظيمية والأفواج الكشفية في: مدينة صيدا وتعمير عين الحلوة وبلدات: حارة صيدا، الغازية، زغدرايا، قناريت، اركي، عزة، كفرحتى، عنقون، رومين، حومين التحتا، بنعفول، وزيتا وشاركت فيها فعاليات سياسية وحزبية وبلدية واختيارية واجتماعية وعوائل الشهداء وحشد غفير من الأهالي قدّر بالآلاف.



وتخلل النشاط اضافة الى الأنشودة الأممية للأمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) كلمات من وحي المناسبة لعلماء دين، بالإضافة إلى تلاوة الآيات القرآنية والأدعية الخاصة بالمناسبة، واختتمت بتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال والمشاركين.