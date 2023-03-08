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حزب الله يحيي ذكرى الـ15 من شعبان في صيدا وبلدات الجوار بجنوب لبنان

حزب الله يحيي ذكرى الـ15 من شعبان في صيدا وبلدات الجوار بجنوب لبنان
الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

أحيا حزب الله ذكرى الخامس عشر من شعبان- مولد الإمام المهدي (عجل الله تعالى فريجه) بسلسلة نشاطات تخللها تجمعات شعبية حاشدة في مختلف الشعب التنظيمية التابعة للقطاع ردد خلالها المشاركون أنشودة سلام يا مهدي التي انتشرت في كل أرجاء المعمورة الصيف الماضي، ولا زالت أصداؤها تتردد حتى اليوم.

العالم_لبنان

ونظمت هذه النشاطات، الشعب التنظيمية والأفواج الكشفية في: مدينة صيدا وتعمير عين الحلوة وبلدات: حارة صيدا، الغازية، زغدرايا، قناريت، اركي، عزة، كفرحتى، عنقون، رومين، حومين التحتا، بنعفول، وزيتا وشاركت فيها فعاليات سياسية وحزبية وبلدية واختيارية واجتماعية وعوائل الشهداء وحشد غفير من الأهالي قدّر بالآلاف.


وتخلل النشاط اضافة الى الأنشودة الأممية للأمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) كلمات من وحي المناسبة لعلماء دين، بالإضافة إلى تلاوة الآيات القرآنية والأدعية الخاصة بالمناسبة، واختتمت بتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال والمشاركين.

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حزب الله يحيي ذكرى الـ15 من شعبان في صيدا وبلدات الجوار بجنوب لبنان

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