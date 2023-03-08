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رئيسي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين إيران والعراق في مختلف المجالات

رئيسي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين إيران والعراق في مختلف المجالات
الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس الإيراني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تعزيز التعاون بين طهران وبغداد خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والمال والمصارف.

العالم - إيران

وقال الرئيس إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، أثناء تهنئته بعيد ميلاد الإمام المهدي (عج) إن "العلاقات بين شعبي إيران والعراق ودية وتاريخية ومتأصلة في الثقافة والحضارة والعقائد العميقة المشتركة."

واستعرض الرئيس الإيراني آخر تطورات التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما الاتفاقيات البناءة التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة إلى طهران، وشدد رئيسي على ضرورة تعزيز التعاون، لا سيما في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والمال والمصارف.

بدوره هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في هذا الاتصال الهاتفي حكومة وشعب إيران بعيد ميلاد صاحب العصر والزمان (عليه السلام)، وقال: إن حكومة العراق وشعبه يقدّران على الدوام دعم ومساعدة إخوانهم الإيرانيين خاصة في الأوقات الصعبة.

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