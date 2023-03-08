إيران تزيد من فترة تحليق طائراتها المقاتلة

العالم - إيران

وفي كلمته اليوم الثلاثاء في منتسبي قيادة القوة الجوية اعتبر العميد طيار واحدي، قاعدة "عقاب 44" المنشأة تحت الأرض أحد الإجراءات لتحقيق قوة ردع أكبر ضد تهديدات الأعداء.

وقال: من أهم إنجازات القوة الجوية هذا العام زيادة فترة تحليق الطائرات المقاتلة نظرا للتزود بالوقود المتتالي في سماء البلاد خاصة فوق الخليج الفارسي، الأمر الذي جعل الأعداء يخشون القوة والقدرة العملياتية للقوة الجوية.

وصرح العميد واحدي أن مراجعة أداء وأنشطة الوحدات عززت نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، وقال: اليوم أدى تعزيز القدرات والأداء والتعاون والتآزر في الأقسام المختلفة إلى النمو والتحول والنمذجة ولقد أصبحت نقطة تحول للقوة الجوية المرموقة في إظهار قدرة تكون بمستوى ومكانة جمهورية إيران الإسلامية.

وقال قائد القوة الجوية: إن وجود القادة والمدراء في الساحة عامل لخلق الأمل، وإن استخدام قدرات النخب الشابة والاهتمام بالشؤون الإدارية والقضايا الثقافية في مختلف المجالات أصبح عاملا من عوامل سمو وتقدم جميع الكوادر.