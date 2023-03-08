فصائل منظمة التحرير في لبنان تدين إستمرار العدوان على جنين

العالم_لبنان

وجددت في بيان الليلة الدعوة إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لوقف إعتداءات جيش الإحتلال وقطعان المستوطنين الإرهابية والإجرامية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة، والتي تعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، ودعم الجهود أمام المحاكم الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب من حكومة وجيش الإحتلال.

ودانت العدوان الصارخ والمستمر على سوريا وشعبها الشقيق، وحيت صمود وشجاعة وبسالة شعبنا في مواجهة العدوان، متوجهة بتحية إجلال وإكبار لأرواح الشهداء الأبرار.