الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

العالم - ايران

وقال فرحان حق في تصريح للصحفيين يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي حول البيان المشترك لإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: لقد شجعنا إيران مرارًا على التعاون الوثيق مع الوكالة وبدون أدنى شك نريد أن تفي إيران بالالتزامات التي تعهدت بها للوكالة.

واضاف: "نحن نريد استمرار تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وهذه طريقة لمعالجة المخاوف بشأن برنامج إيران النووي" حسب تعبيره.

وردا على سؤال حول تبجحات الكيان الصهيوني ضد برنامج ايران النووي قال فرحان حق: اننا لا نتحدث عن الاحتمالات والنظريات. موقف الأمم المتحدة هو أن على الدول أن تبذل قصارى جهدها لتخفيف التوترات بشأن برنامج إيران النووي والامتناع عن أي توتر.