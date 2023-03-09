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الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

 رحب نائب المتحدث باسم منظمة الامم المتحدة فرحان حق بأي نوع من التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

العالم - ايران

وقال فرحان حق في تصريح للصحفيين يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي حول البيان المشترك لإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: لقد شجعنا إيران مرارًا على التعاون الوثيق مع الوكالة وبدون أدنى شك نريد أن تفي إيران بالالتزامات التي تعهدت بها للوكالة.

واضاف: "نحن نريد استمرار تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وهذه طريقة لمعالجة المخاوف بشأن برنامج إيران النووي" حسب تعبيره.

وردا على سؤال حول تبجحات الكيان الصهيوني ضد برنامج ايران النووي قال فرحان حق: اننا لا نتحدث عن الاحتمالات والنظريات. موقف الأمم المتحدة هو أن على الدول أن تبذل قصارى جهدها لتخفيف التوترات بشأن برنامج إيران النووي والامتناع عن أي توتر.

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