انتهاء الاجتماعات المتعلقة بإيران في مجلس حكام الوكالة الذرية دون إصدار قرار

العالم - ايران

وخلال هذه الفترة فشلت مساعي بعض الأطراف الغربية لإثارة الجدل ضد برنامج إيران النووي السلمي. فقد كان الغرب ، المتمحور حول ثلاث دول هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا ، يأمل في إصدار قرار جديد ضد طهران في هذا الاجتماع من خلال المناورة حول التقرير الاستفزازي والمزعوم الصادر عن صحيفة بلومبيرغ الاميركية، والذي يقضي بالعثور على جزيئات قريبة من المستوى المطلوب لانتاج اسلحة نووية في ايران لكن عشية الاجتماع ، ظهرت خلافات في معسكر الأطراف الغربية وتقرر اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن بعد زيارة مدير عام الوكالة لإيران.

البيان المشترك ، الذي نشر بعد زيارة استمرت يومين لمدير عام الوكالة رافائيل غروسي إلى طهران لحل قضايا الضمانات ، عطل حسابات الغرب لإحداث توتر ضد إيران ، وأدى فعليًا إلى تحريك مسرح اجتماع مجلس الحكام ضد توقعاتهم.

في افتتاح اجتماع مجلس الحكام ، أعرب رفائيل غروسي عن ارتياحه للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع إيران وقال إنه ينتظر بفارغ الصبر عقد اجتماعات فنية لحل قضايا الضمانات.

وفي إشارة إلى الاجتماع مع كبار المسؤولين الإيرانيين ، أضاف: "في هذه الاجتماعات رفيعة المستوى ، تمت مناقشة أهمية اتخاذ خطوات لتسهيل التعاون من أجل الإسراع بحل القضايا الأمنية المتبقية. ويقر كلا الجانبين بأن مثل هذه التفاعلات الإيجابية يمكن أن تمهد الطريق لاتفاقيات أوسع بين الدول الأعضاء".

وفي معرض مراجعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها ، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران وافقت طواعية على السماح للوكالة بمواصلة إجراءات المراقبة والتحقق اللازمة للوكالة للقيام بمهمتها. وفي إشارة إلى أهمية هذا الموضوع وحقيقة أن الفريق الفني للوكالة سيغادر قريباً إلى طهران ، قال: أمامنا مهمة ذات اهمية تنتظرنا.