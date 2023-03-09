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بارجة الشهيد مهدوي العملاقة تنضم لأسطول الحرس الثوري

بارجة الشهيد مهدوي العملاقة تنضم لأسطول الحرس الثوري
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

اقيمت اليوم الخميس مراسم التحاق بارجة الشهيد مهدوي و110 زوارق سريعة الى اسطول حرس الثورة الاسلامية .

العالم - ايران

وفي كلمته بالمراسم اعلن قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية العميد علي رضا تنكسيري ان بارجة الشهيد "نادر مهدوي" العملاقة تتمتع بالقدرة على حمل وتشغيل جميع أنواع المروحيات والطائرات بدون طيار وقاذفات الصواريخ عالية السرعة وأنظمة الصواريخ والدفاع والرادار.

وهذه البارجة بكافة المعدات والتجهيزات، جاهزة للقيام بمهامها في المحيطات والتي تتمثل في ارساء الامن المستديم للخطوط البحرية وتقديم المساعدة للأساطيل التجارية والصيد في الجمهورية الإسلامية ودول المنطقة.

وبالتحاق هذه السفينة العملاقة إلى بحرية الحرس الثوري، بدأت اليوم مهمة ابطال الحرس لتسجيل حضورهم المقتدر في المياه البعيدة.

هذا وتم اليوم ايضا تحويل زوارق قاذفة للصواريخ من فئة "عاشوراء" و"طارق" الى اسطول بحرية الحرس .

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بارجة الشهيد مهدوي العملاقة تنضم لأسطول الحرس الثوري

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