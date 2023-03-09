كيان الاحتلال .. احتجاجات واسعة وانتشار 3000 شرطي ونتنياهو سيطير بطائرة هليكوبتر

العالم - الاحتلال

وحسب وكالة معا يتوقع حدوث تشويشات مرورية خانقة في محيط مطار بن غوريون وانحاء مختلفة من كيان الاحتلال وستنظم ظهرًا الفعالية الرئيسية في محيط شارع كابلان بتل أبيب. وتفيد المواقع العبرية أن الطواقم الطبية ستشارك في الاحتجاجات.

الاحتجاجات على خطة إضعاف قضاء كيان الاحتلال يصل إلى ذروته اليوم الخميس حيث وصل المحتجون إلى مراكز المدن وينوون قطع الطريق لمنع وصول نتنياهو إلى مطار اللد في طريقه الى روما.

وينتشر نحو ثلاثة آلاف شرطي في انحاء الكيان. بينما عقد وزير الامن القومي المتطرف ايتامار بن غفير جلسة لتقييم الاوضاع مع مفتش الشرطة العام الجنرال ياعقوف شبتاي. واكد بن غفير انه لن يسمح بسد مداخل ومنافذ المطار والطرق المحورية. وتقرر فرض غرامة مالية قدرها خمسمائة شيكل على كل من يقود سيارته ببطيء عن قصد في الطرق المؤدية الى المطار وغرامة اخرى بمبلغ مائتين وخمسين شيكلا على كل من يعرقل حركة السير.

من جهته قال زعيم المعارضة يائير لابيد: "سيطير الى روما ، لأنهم سيقلونه بطائرة هليكوبتر إلى المطار. لا أحد يفهم أيضًا سبب سفره إلى روما.

وبدأ المستوطنون في جميع أنحاء الاراضي المحتلة في الوصول إلى التقاطعات المركزية، وخلال النهار ستمتد المظاهرة إلى مراكز أخرى وخاصة في شارع كابلان في تل أبيب تحت عنوان: "الديمقراطية وقود قاطرة الاقتصاد". وعلقت لافتة أخرى على القاطرة كتب عليها "لا ديمقراطية - لا تكنولوجيا عالية".

وبسبب المظاهرات تقرر ان يجري وزير الدفاع الامريكي لويد أوستين مباحثاته في مطار بن غوريون حيث من المقرر ان يجتمع مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو ونظيره يؤاف غالانت. وسيصل اوستين الى تل ابيب اليوم وليس كما كان مخططًا وصوله مساء أمس.