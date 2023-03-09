لأول مرة.. وفد برلماني صهيوني يتجه إلى البحرين

العالم - الاحتلال

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "الوفد سيشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، والذي يعد أكبر منظمة برلمانية في العالم، وتضم في عضويتها 179 برلمانا، بما في ذلك الكنيست الإسرائيلي".

وأضافت أن "الوفد سيلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة، بنظيره الإماراتي، كما سيلتقي أعضاء لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد؛ لمناقشة الشكاوى ضد إسرائيل من قبل برلمانات الدول العربية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتوقع خلال الجلسة العامة للاتحاد، الإدلاء ببيانات تدين "إسرائيل"، وسيُطلب من أعضاء "الكنيست" إحباطها أو الرد عليها.

يذكر أن البحرين تستضيف في الفترة من 11- 15 آذار/ مارس الجاري، الجمعية العمومية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي، في العاصمة المنامة.