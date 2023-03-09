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البحرين..تغريدة للمحامي 'المنّاعي' سبب سجنه

البحرين..تغريدة للمحامي 'المنّاعي' سبب سجنه
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

اعتقلت السلطات البحرينية أمس الأربعاء المحامي ابراهيم المناعي، وهو أحد الناشطين في التعبير عن آرائه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

العالم- البحرين

وكتب المحامي عبدالله هاشم في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء "نمى إلى علمي بأن الأستاذ المحامي إبراهيم المناعي قد تم توقيفه يوم أمس على خلفية وقائع ذات صلة بقضايا الرأي".

وطالب هاشم بالإفراج عن المناعي واصفًا إياه بأنه " الكاتب الوطني الإصلاحي الذي عرف بحرصه على ⁧‫البحرين‬⁩ و كل ما يحفظ هذا الوطن".

وبتتبع لحساب المحامي المُعتقل، فإن أبرز ما كتبه كان يخص اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، فقد كتب المناعي في 6 مارس الجاري " البحرين تستضيف الإتحاد البرلماني الدولي، اذا كانت البحرين مهتمة بإبراز البرلمان البحريني إلى العالم والحصول على (الصيت الدولي) فلتصلح من شأن المنظومة التشريعية ومن شأن البرلمان خاصة، وتجعله برلمانا إيجابيا مؤثرا في حياة الشعب وشريكاً مؤثراً في القرار السياسي والتشريعي".

وكانت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية أكدت أمس الأربعاء توقيف أربعة أشخاص، إثر قيامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال بث مواد تتنافى مع مقتضيات السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، مما يؤثر بالسلب على أمن وسلامة المجتمع.

المصدر: مرآة البحرين

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