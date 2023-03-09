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السيد السيستاني يستقبل وفد دولة الفاتيكان

السيد السيستاني يستقبل وفد دولة الفاتيكان
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

استقبل المرجع الديني الأعلى في العراقي السيدعلي السيستاني، اليوم الخميس، وفد دولة الفاتيكان برئاسة رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان الكاردينال ميغيل أنجيلو أيوزو غيكسو في النجف الاشرف.

العالم - العراق

وذكر بيان لمكتب سماحة السيد السيستاني أن "المرجع الديني الأعلى السيدعلي السيستاني، أستقبل وفد دولة الفاتيكان برئاسة رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان الكاردينال ميغيل أنجيلو أيوزو غيكسو".

ونقل الكاردينال غيكسو "رسالة شكر وتقدير من بابا الفاتيكان فرانسيس بمناسبة الذكرى السنوية لاستقباله في النجف الأشرف".

وأشار إلى، أن "الوفد البابوي ضم كلا من رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان الكاردينال ميغيل أنجيلو أيوزو غيكسو، وسكرتير المجلس ماركوس سولو، وسكرتير سفارة الفاتيكان في العراق تشارلز لوانجا سوونا".

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