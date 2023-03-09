لافروف ونظيره السعودي يؤكدان استمرار التنسيق في إطار أوبك +

العالم - روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي، بعد انتهاء المحادثات في موسكو مع وزير الخارجية السعودي، أن موسكو والرياض أكدتا استمرار التنسيق داخل "أوبك +".

وتابع لافروف: "إن جميع الدول المشاركة في هذه الصيغة تفي بالتزاماتها من أجل ضمان التوازن السليم والاستقرار في سوق الطاقة العالمية".

وأكد لافروف أن تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية يعتبر ضمن أولويات روسيا، مرحبًا باهتمام الرياض بتسوية القضايا الإقليمية وكذلك الدولية.

وقال لافروف، خلال لقاء مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان في العاصمة الروسية، موسكو: "نحن راضون عن الطريقة التي تتطور بها علاقاتنا، ونعتبرها من أولوياتنا ونبذل قصارى جهدنا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى".

وأضاف: "نرحب بالاهتمام المتزايد لدى المملكة العربية السعودية بتسوية القضايا الإقليمية وكذلك الدولية، وتلك المشكلات الموجودة على جدول الأعمال العالمي. ونحن نتعاون بشكل وثيق في جميع هذه القضايا، وأنا متأكد من أن لقاء اليوم سيسمح لنا بالاتفاق على المزيد من الخطوات التي ستكون مفيدة للقضايا ذات الصلة".

وبدوره، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه دائماً هناك جديد في العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين المملكة العربية السعودية وروسيا، والتي "نسعى دائما لتطويرها وتعزيزها".

وتأتي زيارة وزير الخارجية السعودي، بدعوة من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، كما وعقب زيارة قام بها بن فرحان أخيرا إلى أوكرانيا.

وبحسب مراقبين، قد تكون زيارة الوزير السعودي إلى كييف، هي محاولة لإبداء نوع من التوازن في علاقات الرياض مع روسيا وكييف.