شهداء وجرحى بينهم قياديان ميدانيان أثناء اقتحام الاحتلال جنين

العالم - خاص بالعالم

المستشفيات الفلسطينية في المدينة غصت بالجرحى التي تراوحت جراحهم ببن متوسطة وخطيرة في مشهد بان يتكرر فيجنين وسط صوت مكتوم من المجتمع الدولي.

وبينما توعدت الفصائل الفلسطينية الاحتلال بالرد وعدم الوقوف مكتوفة الايدي، قالت السلطة الفلسطينية إن المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العديد منهم ستؤدي الى تفجير الاوضاع في الضفة الغربية والاحتلال هو من يتحمل ذلك.

لكن يبدو ان الاحتلال في العملية يتجاوز الامن الى تنفيذ التطهير والترانسفير، الاحتلال بات يرتكب المجازر ويحتمي بفكرة انه يبحث عن عدم تفجر الواقع.

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