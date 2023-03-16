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شهداء وجرحى بينهم قياديان ميدانيان أثناء اقتحام الاحتلال جنين

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

إعدام بعد الاعدام ونيران تخترق الاجسام ودم في وضح النهار ، اربعة شهداء ارتقوا في عملية اغتيال نفذتها قوات خاصه اسرائيليه طالت القيادي في الجهاد الاسلامي نضال خازم والقيادي في حركة حماس يوسف شريم بالاضافة الى شهيدين سقطوا خلال الاشتباكات التي شهدتها جنين.

العالم - خاص بالعالم

المستشفيات الفلسطينية في المدينة غصت بالجرحى التي تراوحت جراحهم ببن متوسطة وخطيرة في مشهد بان يتكرر فيجنين وسط صوت مكتوم من المجتمع الدولي.

وبينما توعدت الفصائل الفلسطينية الاحتلال بالرد وعدم الوقوف مكتوفة الايدي، قالت السلطة الفلسطينية إن المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العديد منهم ستؤدي الى تفجير الاوضاع في الضفة الغربية والاحتلال هو من يتحمل ذلك.

لكن يبدو ان الاحتلال في العملية يتجاوز الامن الى تنفيذ التطهير والترانسفير، الاحتلال بات يرتكب المجازر ويحتمي بفكرة انه يبحث عن عدم تفجر الواقع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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