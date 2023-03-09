مقتل 3 إرهابيين بضربات المقاتلات العراقية في صلاح الدين

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان : إنه" وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبمتابعة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، ومن خلال الأبطال في صقور الجو، نفذت طائرات F_16 العراقية 3 ضربات استهدفت خلالها مجموعة إرهابية، ضمن قاطع جبل بلكانة بأطراف محافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن" قوة من جهاز مكافحة الإرهاب خرجت، فجر اليوم، لتفتيش المكان المستهدف وعثرت على ثلاث جثث للإرهابيين، وأسلحتهم وهواتفهم النقالة، فضلاً عن معدات ووثائق لعناصر داعش الارهابي، ودراجة نارية، كما دمرت كهوفا وأوكارا للعدو".

وتابع البيان، أن" قواتنا الأمنية عندما قطعت الوعد على ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية التزمت بالوعد وها هي بين الحين والآخر تزف البشرى للشعب العراقي الأبي في دك أوكار الإرهابيين وستكون لهم بالمرصاد".