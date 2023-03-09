جلسة لترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت.. هذا موعدها

العالم - العراق

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الجريدة" الكويتية، الأربعاء، جاء ذلك في تصريح أدلى به الصافي بعدما ترأس وفد بلاده في الاجتماع الذي عقدته وزارة الخارجية الاثنين الماضي.

وحول ما إذا كان هناك جديد في المباحثات بين الكويت والعراق بخصوص استكمال ترسيم الحدود البحرية بينهما، ما بعد النقطة 162، بيّن أن "بغداد استضافت الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الفنية والقانونية لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162، حيث ترأس الوفد الكويتي نائب وزير الخارجية منصور العتيبي".

وأشار إلى أن "ما تحقق خلال هذه الاجتماعات كان خطوات أولية لتبادل وجهات النظر وتبادل الطروحات ولوضع خريطة طريق عمل يُبنى عليها مستقبلاً".

وبشأن موعد انعقاد اجتماعات اللجنة العراقية - الكويتية المشتركة في دورتها السادسة بالكويت، قال الصافي إنها ستكون "بعد عيد الفطر المبارك".

وآخر لقاء عقدته اللجنة الفنية الكويتية - العراقية المشتركة، وهو الخامس، كان في العاصمة العراقية بغداد، يوم 19 فبراير 2023، وتضمن "مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162)".

واتفق الطرفان على "مواصلة الحوار البنّاء بين الجانبين، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".