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روسيا تخطط لإجراء مناورات عسكرية مع منغوليا ولاوس

روسيا تخطط لإجراء مناورات عسكرية مع منغوليا ولاوس
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن عسكريين روس عقدوا اجتماعات مع وفدين عسكريين من منغوليا ولاوس للتخطيط والإعداد لمناورات مشتركة مع كلا البلدين.

العالم - اوروبا

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "التقت قيادات في المنطقة العسكرية الشرقية وفدا عسكريا من منغوليا، وصل للمشاركة في مؤتمر التخطيط الأول بشأن التحضير للتدريبات العسكرية الروسية المنغولية المشتركة "سيلينغا- 2023".

وأوضح البيان أنه خلال الجولة الأولى من المشاورات، التي تجري في جمهورية بورياتيا الروسية، يعتزم الطرفان الاتفاق على منطقة التدريبات، وعدد القوات والوسائل المشاركة في المناورات، وكذلك مسائل الإمداد المادي والتقني.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان منفصل أن لقاء عقد في إقليم بريمورسك بالشرق الأقصى الروسي، حيث ناقش عسكريون من روسيا ولاوس إجراء مناورات "لاروس-2023".

وأشار البيان إلى أن الوفدين اتفقا على "موضوع التدريبات ومفهومها وتوقيتها ومنطقة إجرائها، وكذلك تنظيم الدعم الطبي واللوجستي، وترتيب الإجراءات العملية للوحدات".

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روسيا تخطط لإجراء مناورات عسكرية مع منغوليا ولاوس

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