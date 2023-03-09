اعتداءات الاحتلال في الضفة والقطاع مع اشتداد أزمته الداخلية

العالم - مع الحدث

ما أهمية جهوزية كل الفصائل في غرفة عمليات مشتركة والتحضير لما هو أكبر من سيف القدس؟

ماذا عن تحذير حماس لنتنياهو من الذهاب الى سيناريو يتجاوز فيه كل الخطوط الحمر؟

هل يواصل الكيان اعتدائاته على الضفة وغزة وغاراته على سوريا هربا من مأزقه الداخلي؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الخبير الاستراتيجي حسن حسن الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في غزة داود شهاب رئيس مركز الدراسات المستقبيلة احمد رفيق عوض.

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