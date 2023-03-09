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التقارب التركي السوري.. التحديات والآفاق وحل عقدة باخموت هل ستغير موازين الحرب؟

الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

بحث برنامج بانوراما التحديات والآفاق للتقارب التركي السوري، وكذلك المعارك في مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.

العالم - بانوراما

في التفاصيل.. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان دعم بلاده للتقارب بين تركيا وسوريا؛ من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش اوغلو إنه يجري التخطيط لعقد اجتماع بين نواب وزراء خارجية كل من روسيا وتركيا وسوريا وايران في موسكو. فيما تزداد المؤشرات لتغيير مجرى علاقات سوريا مع محيطها الاقليمي والدولي.

وأعلنت قوات فاغنر الروسية أنها بسطت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، فيما أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الى أن تلك المدينة قد تسقط في الأيام المقبلة، كذلك حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن سقوط باخموت سيفتح الطريق أمام الروس للوصول إلى مدن رئيسية شرقي البلاد.

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