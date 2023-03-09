مفتي عمان: خلافات 'إسرائيل' تبشر بقرب انتهاء الاحتلال

العالم - عمان

وقال الخليلي في تغريدة له اليوم الخميس: إن "ما تنامى إلينا من أخبار التصدع في الكيان الصهيوني المحتل، والخلاف الشديد بينهم يبشر بقرب انتهاء هذا الاحتلال البغيض؛ فأرجو أن يجمع الشعب الفلسطيني كلمته على هدى القرآن وهدي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام".

وتشهد الأراضي المحتلة منذ أكثر من شهرين، مظاهرات متصاعدة أسبوعياً للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للتراجع عن خطط تقليص صلاحيات قضاء الاحتلال الإسرائيلي لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما أكدت المعارضة الإسرائيلية أن إصرار نتنياهو على الاستمرار في ما يُعرف بخطة الإصلاح القضائي، يدفع المستوطنين نحو حرب أهلية.