وزير الدفاع الأميركي يصل إلى الأراضي المحتلة

العالم - الأميركيتان

وهبطت طائرة أوستن في مطار بن غوريون، حيث كان في استقباله ما يسمى وزير الداخلي يوآف غالانت.

ووذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" بان التقى أوستن نتنياهو في مطار بن غوريون قرب "تل أبيب" دون مزيد من التفاصيل.

وكان أوستن قد بدأ جولة في المنطقة شملت العاصمة الأردنية عمّان ومصر والعراق، وشماليّ سوريا، على أن تنتهي اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت أن أوستن سيلتقي كبار المسؤولين "الإسرائيليين"، وسيثير قلق واشنطن بشأن العنف المتزايد في الضفة الغربية المحتلة قبل رمضان، وعيد الفصح اليهودي.