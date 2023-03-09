الرئيس العراقي يؤكد قرب إقرار الموازنة المالية الاتحادية

العالم - العراق

وقالت الرئاسة العراقية في بيان، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، وفد معهد السلام الأمريكي".

وأكد الرئيس أثناء اللقاء، "أهمية ترسيخ مبادئ السلام للانطلاق نحو مجتمع إنساني قائم على حسن التعايش والتفاهم"، مشيرا الى ان "المرحلة الراهنة في البلد تشهد استقرارا أمنيا".

وذكر أن "الحكومة تعمل على ترسيخ هذا الاستقرار، والارتقاء بالأوضاع العامة في البلد، وخصوصا الجانب الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين ومكافحة الفساد"، لافتا إلى "قرب إقرار الموازنة المالية وأهميتها في التنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية الأساسية".

واستعرض أعضاء الوفد النشاطات التي يقوم بها المعهد في إرساء السلام ودعم الأقليات بما يعزز الأواصر المجتمعية، والاهتمام بإعادة تأهيل البنى التحتية للمناطق التي تعرضت للإرهاب، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للرئيس على جهوده في ترسيخ الأمن والاهتمام بالأقليات.