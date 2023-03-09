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فرنسا.. احتجاجات حاشدة في باريس رفضا لزيادة سن التقاعد

فرنسا.. احتجاجات حاشدة في باريس رفضا لزيادة سن التقاعد
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

خرج طلاب الثانويات والجامعات في مظاهرات حاشدة بالعاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على تبنّي مجلس الشيوخ الفرنسي زيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

العالم - اوروبا

وذكرت مصادر فرنسية، أن النقابات العمالية ردا على قرار التصويت، دعت إلى احتجاجات يوم السبت وأنه تم قطع التيار الكهربائي عن ملعب باريس وورشة عمل خاصة بتحضيرات الألعاب الأولمبية.

كما أفادت بأن العديد من الحافلات قطعت الطرقات في ساندوني شمال باريس، وأن الشاحنات قطعت الطرق على الحدود الفرنسية الإسبانية.

وأوضحت أن تحركات قطع الطرقات أدت إلى إرباك حركة المرور حيث اعتمد المنفذون لعمليات القطع على عنصر المفاجأة، ما أدى إلى تأخر وصول رجال الأمن.

والأربعاء، أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين تعديل النظام التقاعدي، ورفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، بعد معركة إجرائية حادة مع اليسار.

وصوت 201 من الأعضاء لصالح التعديل مقابل 115 ضده، وشهدت الجلسة تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.

وجاء إقرار التعديل غداة تظاهرات حاشدة شارك فيها 1.28 مليون شخص وفقا لوزارة الداخلية، و3.5 مليون وفقا للاتحاد العمالي العام، احتجاجا على تعديل نظام التقاعد في فرنسا.

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