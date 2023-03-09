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أميرعبداللهيان يلتقي في دمشق بالرئيس السوري

أميرعبداللهيان يلتقي في دمشق بالرئيس السوري
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان في دمشق بالرئيس السوري بشار الأسد.

العالم - إيران

(الخبر طور التكميل)

ومتوجهاً من أنقرة إلى سوريا وصل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان اليوم الخميس إلى سوريا، حيث توجه إلى اللاذقية، مجريا جولة تفقدية على المناطق المنكوبة بالزالزال، واطلع على سير العمليات هناك.

وفي القرداحة باللاذقية وضع وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان إكليلاً من الزهور على قبر الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

وزار أميرعبداللهيان قبر الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وقرأ الفاتحة على روحه، كما دون تذكاراً في دفتر الزوار.

ومن ثم توجه أميرعبداللهيان إلى دمشق حيث كان نظيره السوري فيصل المقداد في استقباله بمطار دمشق.

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أميرعبداللهيان يلتقي في دمشق بالرئيس السوري