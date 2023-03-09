انتبه.. لا تذهب إلى النوم بعد الطعام إلا بشرط

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قد يؤدي تناول وجبة في وقت قريب جدا من وقت النوم إلى الإضرار بنومك، خاصة إذا كانت كمية كبيرة من الطعام.

كقاعدة عامة، سيخبرك خبراء التغذية بالانتظار بضعة ساعات حتى تنام بعد تناول الطعام. يسمح هذا ببعض الهضم ويمنح وقتا لمحتويات معدتك للانتقال إلى الأمعاء الدقيقة.

كما يؤدي تناول الطعام إلى تحفيز إفراز الأنسولين، وهو هرمون يساعده على استخدام الطعام للحصول على الطاقة. يمكن أن تغير هذه العملية دورة النوم والاستيقاظ في جسمك (إيقاع الساعة البيولوجية). يمكن للطعام أن يشير إلى استيقاظ دماغك ويتداخل مع قدرتك على النوم.حاول أن تضع ما لا يقل عن 3 ساعات بين الوجبة ووقت النوم.

الاستلقاء بعد الأكل بوقت قصير يجعل من السهل عودة ما في معدتك (أو "الارتجاع") إلى حلقك (المريء).

بشكل عام، تناول وجبة خفيفة قبل النوم أمر جيد وقد يكون له بعض الفوائد.

خلصت دراسة أجريت عام 2015 في مجلة Nutrients إلى أن تناول وجبة خفيفة صغيرة (150 سعرا حراريا أو أقل) قبل النوم قد يكون مفيدا لبعض العمليات في جسمك التي تحدث أثناء النوم، مثل إعادة بناء الأنسجة والصحة الأيضية.

يمكن أن تكون الأطعمة الأخرى مريحة، مثل كوب دافئ من الحليب أو الشاي بدون كافيين. يمكن أن يساعدك جعل هذا الجزء من روتين وقت النوم المعتاد على الاسترخاء والاستعداد العقلي للنوم.

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الأطعمة التي يجب تجنبها قبل النوم

عندما تخطط لتناول وجبة خفيفة في المساء، تجنب الأطعمة التي يمكن أن تسبب حرقة المعدة، مثل الأطعمة الحارة والحمضية مثل الحمضيات والطماطم. يمكن أن يؤدي الكحول والشوكولاتة والنعناع أيضا إلى تفاقم حرقة المعدة والارتجاع.

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هل يساعد الكحول على النوم؟

في حين أن تناول مشروب كحولي يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس في البداية، إلا أن التأثير يتلاشى بسرعة. في النهاية، يمكن أن يسبب الكحول في الواقع نوما متقطعا ومتقطعا.

من خلال إرخاء عضلات مجرى الهواء، يمكن للكحول أيضا أن يؤدي إلى تفاقم حالات مثل انقطاع التنفس أثناء النوم (حيث تتوقف عن التنفس بشكل متكرر لفترات قصيرة في الليل).

سترغب أيضا في تجنب القهوة والشاي والصودا ومشروبات الطاقة والشوكولاتة، والتي تعتبر مصادر للكافيين.

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يمنع الكافيين مادة كيميائية تجعلك تشعر بالنعاس (الأدينوزين). عند تناول الكافيين في وقت قريب جدا من وقت النوم، يمكن أن يساهم في الأرق

يمكن للكافيين أيضا أن يجعلك تضطر إلى التبول أكثر في الليل (التبول الليلي). الاستيقاظ لاستخدام الحمام يمكن أن يقطع نومك.

الخلاصة

امنح نفسك حوالي ثلاث ساعات بين وقت تناول وجبتك الأخيرة ووقت النوم. عادة ما يكون تناول وجبة خفيفة صغيرة في المساء أمرا جيدا. ومع ذلك، سترغب في تجنب الكافيين والأطعمة الحارة أو الحمضية، والتي يمكن أن تسبب الأرق وحموضة المعدة التي قد تبقيك مستيقظا في الليل.