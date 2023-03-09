للإسراع بانتخاب الرئيس بعيدا عن المناكفات السياسية والحسابات الشخصية

العالم - لبنان

من جهة ثانية، إستنكر اللقاء “العدوان الصهيوني المتكرر على منطقتنا وشعوبها، الأمر الذي يؤكد الطبيعة الإجرامية لهذا العدو وضرورة التصدي له بكل أشكال المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة”، وشدد على أن “الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق المحتلة، لا سيما في الضفة الغربية المقاومة التي يواجهها هذا العدو، تؤكد أن القضية الفلسطينية ما زالت حيّة على الرغم من كل المحاولات والمؤامرات لتصفيتها”.

كما دان اللقاء “العدوان الصهيوني الأخير على مطار حلب الذي يعتبر اليوم أهم معبر لوصول المساعدات الإنسانية بعد الزلزال الذي ضرب سوريا”، ولفت الى انه “أمام الاعتداءات الصهيونية المستمرة، نؤكد أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع العدو”.

من جهة اخرى، اكد اللقاء أن “التصدي البطولي لضباط وجنود الجيش اللبناني والأهالي، في مواجهة الخروق الإسرائيلية ومحاولة اقتطاع أراض لبنانية، هو موضع اعتزاز وفخر”، وتابع “هذا يؤكد أهمية معادلة الردع الثابتة التي تحمي لبنان من الإستهداف الصهيوني وهي معادلة الجيش والشعب والمقاومة”.