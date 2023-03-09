الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣
٠٧:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

فلسطين المحتلة...إغلاق طرق احتجاجا على الإصلاحات القضائية

فلسطين المحتلة...إغلاق طرق احتجاجا على الإصلاحات القضائية
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

أغلق آلاف المتظاهرين في فلسطين المحتلة الطرق في محاولة لعرقلة سفر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إيطاليا، ضمن احتجاجات عمت أنحاء الاراضي المحتلة ضد الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.

العالم-الاحتلال

وأغلقت السيارات الطرق المؤدية إلى مطار "بن غوريون"، والذي أقلع منه نتنياهو لاحقاً متوجها إلى روما.

والتظاهرات المستمرة منذ أسابيع هي من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها فلسطين المحتلة على الإطلاق.

ويقول منتقدون لمشروع قانون الإصلاحات القضائية إن هذا المشروع سيقوض الديمقراطية، بينما تؤكد حكومة نتنياهو أن هذه الإصلاحات المزمعة أفضل للناخبين "الإسرائيليين".

وتجمع آلاف المحتجين على الطرق الرئيسية في مدينة تل أبيب، رافعيين لافتات كُتب عليها شعارات مناهضة للإصلاحات، ما تسبب في اضطراب كبير في حركة المرور.

روابط ذات صلة

وزير الدفاع الأمريكي يلتقي نتنياهو في مطار بن غوريون خشية الاحتجاجات

لابيد: نتنياهو ديكتاتور لا يمكنه التوقف عن الكذب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيتامينات لا ينصح بتناولها معا

أميرعبداللهيان: مرتاحون لاستعادة سوريا دورها المهم في المنطقة

إقالة قائد شرطة تل أبيب على خلفية المظاهرات ضد نتانياهو

المقداد: ايران كانت من الدول الأولى التي ساهمت الإنقاذ بعد الزلزال

بالفيديو...إصابة 5 صهاينة في إطلاق نار وسط تل أبيب

إصابة 4 يمنيين في قصف مدفعي لقوى العدوان السعودي على صعدة