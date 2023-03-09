فلسطين المحتلة...إغلاق طرق احتجاجا على الإصلاحات القضائية

العالم-الاحتلال

وأغلقت السيارات الطرق المؤدية إلى مطار "بن غوريون"، والذي أقلع منه نتنياهو لاحقاً متوجها إلى روما.

والتظاهرات المستمرة منذ أسابيع هي من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها فلسطين المحتلة على الإطلاق.

ويقول منتقدون لمشروع قانون الإصلاحات القضائية إن هذا المشروع سيقوض الديمقراطية، بينما تؤكد حكومة نتنياهو أن هذه الإصلاحات المزمعة أفضل للناخبين "الإسرائيليين".

وتجمع آلاف المحتجين على الطرق الرئيسية في مدينة تل أبيب، رافعيين لافتات كُتب عليها شعارات مناهضة للإصلاحات، ما تسبب في اضطراب كبير في حركة المرور.