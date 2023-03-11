المقاومة الفلسطينية تفرض قواعد اشتباك جديدة مع الاحتلال

العالم - البوصلة

وآخر هذه العمليات كانت عملية اطلاق النار على عدد من المستوطنين في تل ابيب والتي جاءت ردا على جرائم الاحتلال في بلدة جبع وجنين بالضفة الغربية.

كما دعت القوى الوطنية والاسلامية في القدس الى النفير العام واقامة الصلاة والاعتصام بخيمة الصمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك والتي شارك بها المئات من ابناء القدس وسط رفع حالة التأهب من قبل سلطات الاحتلال والتي عززت من تواجدها الامني بعد وقوع عملية تل ابيب الفدائية.

حركة حماس تبنت عملية، وتوعدت كيان الاحتلال الاسرائيلي بالمزيد. فيما وصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الهجوم في تل ابيب بالعملية الصعبة. ويرى الخبراء ان هذه العمليات تجعل الاسطورة التي خلقها كيان الاحتلال حوله بانه كيان امني صعب وجيش لا يقهر بالوهم.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها كيف ينظر الشارع في كيان الاحتلال للحكومة الحالية وهل اعطته الامان المزعوم الذي وعدته فيه؟ ذوي الشهداء في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بالاضافة الى الفلسطينيين في عموم الاراضي المحتلة كيف ينظرون لمثل هذه العمليات؟ وكيف لقواعد الاشتباك الجديدة التي فرضها كيان الاحتلال؟ وهل تستطيع حكومة الاحتلال الحالية ان تعطي المستوطن الامان الذي وعدته فيه وهي تواصل قتل الشعب الفلسطيني؟



كما يبحث البرنامج في عملية تل ابيب هل هي اشبه بجرس انذار في كيان الاحتلال، بانه لو قام باي عمليات استفزاز بالقدس المحتلة في شهر رمضان المبارك سيكون الرد قاسيا؟وبعد كل عملية استشهادية يقوم كيان الاحتلال بهدم منزل المنفذ والتنكيل بعائلته، بالمقابل نرى اقبالا فلسطينيا كبيرا على العمليات ضد الاحتلال، كيف ينظر الى فشل سياسة تدجين الضفة الغربية؟ والى اي حد نجحت قاعدة وحدة الساحات في الحد من جرائم الاحتلال؟

ونفى ضيف البرنامج فؤاد الخفش الخبير في الشؤون الاسرائيلية من رام الله أي شيء جديد فرضه الاحتلال فسياسية الهدم مازالت مستمرة واعتقال ذوي منفذي العمليات مازالت مستمرة وهي سياسات قديمةجديدة والمقاومة الفلسطينية مازالت مستمرة في عمليات الرأد وأخذ بالثأر والانتقام لما يقوم به الاحتلال من جرائم، مشيرا الى أن هنالك نقلة نوعية في العملية الاخيرةالتي حدثت لم تكن في اراضي الـ 1967 بل كانت في الاراضي المحتلة لعام 1948 في عمق الاراضي الفلسطينية التي يحتلها ذلك الاحتلال.

ضيوف هذه الحلقة:

مراسل العالم في القدس المحتلة خضر شاهين.

فؤاد الخفش الخبير في الشؤون الاسرائيلية من رام الله

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