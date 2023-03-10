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شاهد.. أبناء خوزستان يحيون ملحمة الجهاد العشائري

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

احيت محافظة خوزستان جنوب غرب ايران الذكرى السنوية لملحمة جهاد العشائر ضد الاستعمار البريطاني إبان الحرب العالمية الاولى، حيث تصدت العشائر العربية آنذاك للجيش البريطاني الغازي بأبسط معداتها البدائية وتمكنت من طرد القوات البريطانية.

العالم - مراسلون

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