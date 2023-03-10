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شاهد... العدوان السعودي يستهدف الأحياء السكنية في صعدة

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

تتواصل اعتداءات قوى العدوان السعودي على المناطق الحدودية في محافظة صعدة شمالي اليمن، بشكل يومي مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الأمر الذي يكشف نوايا النظام السعودي لإفشال عملية السلام وقتل المزيد من اليمنيين.

العالم - مراسلون


المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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