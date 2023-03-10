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السوداني يبحث مع سفير فرنسا توير مجالات الشراكة الاقتصادية

السوداني يبحث مع سفير فرنسا توير مجالات الشراكة الاقتصادية
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني والسفير الفرنسي في بغداد 'إيريك شوفالييه' مساء أمس الخميس، تعزيز الجهود المشتركة لتطوير مجالات الشراكة الاقتصادية.

العالم - العراق

وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، مساء اليوم الخميس، سفير الجمهورية الفرنسية لدى العراق إيريك شوفالييه".

وشهد اللقاء بحسب البيان "التباحث في مجمل العلاقات العراقية الفرنسية، وسبل تنميتها، ومسارات التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتطوير مجالات الشراكة الاقتصادية، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين؛ العراقي والفرنسي".

وجرى خلال اللقاء التأكيد على "أهمية تفعيل ملفات المصالح المشتركة، ضمن اتفاق الشراكة الستراتيجية بين العراق وفرنسا، التي اشتملت على قطّاعات اقتصادية وسياسية وقانونية وثقافية مختلفة، فضلاً عن التعاون في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين للقضاء العراقي".

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