رجل زرع كلية ينهار باكيا بعد اكتشاف هوية المتبرع المجهول

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وكان جون إيفانوفسكي يرفض فكرة تبرع ابنته مرارا قبل العملية، وحين دخل عليه المتبرع المجهول، وعلم بأنها ابنته لم يتمالك نفسه وانهمرت دموعه، ووثقت تلك اللحظات بمقطع شوهد 4.5 مليون مرة عبر تطبيق تيك توك.



وقبل عامين، تم تشخيص إيفانوفسكي بمرض مزمن في الكلى، يؤدي في النهاية إلى توقفها عن العمل، بحسب مستشفى "جونز هوبكنز" بولاية ميريلاند الامريكية.



وبدأت ديلاين خطتها للتبرع بكليتها لوالدها منذ تسعة أشهر وأبقتها طي الكتمان، لكن الأب تكهن بهذا الأمر، وأوصاها مرارا بعدم فعل ذلك.

وقالت ديلاين، التي أجريت لها عملية نقل الكلى في 16 شباط/ فبراير الماضي: "لا يهمني كم هو غاضب مني"، مضيفة لشبكة "إيه بي سي" إن والدها على الأقل سيعيش حياة طيبة ولن يكون موصولا بآلة.



فيما قال إيفانوفسكي: "عندما علمت بالأمر كنت مستاء، وفي حالة صدمة"، مشيرا إلى أنه كان قلقا بشأن التداعيات الجسدية المحتملة التي يمكن أن تواجهها ابنته بعد التبرع بإحدى كليتيها، خاصة أنه فقد ابنه الآخر الوحيد بسبب السرطان قبل أكثر من 15 عاما.



لكنه هدأ بعد ذلك وقال إنه لن يستطيع تغيير شيء حدث بالفعل، مضيفا أنه يشعر بأن صحته أفضل بكثير حاليا.



وقالت ديلاين: "بصفتي ابنة، أعلم كم ضحى والدي ووالدتي من أجلي طوالي الـ25 عاما من حياتي، والآن، أريد من قلبي أن أفعل كل ما في وسعي لمساعدتهما على تخطي هذه الأوقات الصعبة".