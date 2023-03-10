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الدرويش: كنا ننتظر زيادة الرحلات وفوجئنا بوضع قيود على سفر المرضى للعلاج في الأردن

الدرويش: كنا ننتظر زيادة الرحلات وفوجئنا بوضع قيود على سفر المرضى للعلاج في الأردن
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس اللجنة الطبية العليا في اليمن الدكتور مطهر الدرويش، أن صنعاء كانت تنتظر زيادة الرحلات لكنها فوجئت بوضع قيود على سفر المرضى للعلاج في الأردن.

العالم - اليمن

وقال الدرويش لقناة المسيرة إن "قرار السلطات الأردنية منع دخول المرضى اليمنيين الا بتقرير طبي صادر من المستشفيات الأردنية هو قرار مجحف وغير منطقي ويخلق أعباء مادية إضافية".

وأوضح أن قرار السلطات الأردنية الأخير سيعني تقليص وجهة الأردن للعلاج وتحويلها إلى مجرد محطة ترانزيت إجبارية فقط، وهو ما سيضع المزيد من التعقيدات أمام المرضى المستعصي علاجهم في اليمن التي لا تنفصل عن سيناريو تعطيل وجهات السفر إلى القاهرة والهند.

وطالب الدرويشالمسؤولين في الأردن بإعادة النظر في القرار المجحف بحق المرضى اليمنيين، والمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحصار والعدوان.

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الدرويش: كنا ننتظر زيادة الرحلات وفوجئنا بوضع قيود على سفر المرضى للعلاج في الأردن

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