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127 منظّمة دوليّة تُطالب المُشاركين في مؤتمر البرلمانيين بموقف حيال انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

127 منظّمة دوليّة تُطالب المُشاركين في مؤتمر البرلمانيين بموقف حيال انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

وجّهت 127 منظّمة حقوقيّة دوليّة بيانًا مشتركًا، للمشاركين في «مؤتمر الاتحاد الدوليّ للبرلمانيين»، المقرّر إقامته في الفترة من 11 حتى 15 مارس/ آذار الجاري في العاصمة البحرينيّة المنامة.

العالم - البحرين

ودعت المُنظّمات المشاركين في المؤتمر إلى العمل على وقف كافّة أشكال القمع والاضطهاد السياسيّ في البحرين، وأعربت عن قلقها البالغ من استمرار تردّي الأوضاع الحقوقيّة، في ظلّ بيئةٍ مقيّدةٍ للحريّات العامّة، واستمرار الاعتقالات وجرائم التّعذيب وإصدار أحكام الإعدام، بالإضافة إلى سوء المُعاملة والمُحاكمات غير العادلة، وغياب الحريّات الصّحفية، إلى جانب تردّي أوضاع السّجون، وقيام السّلطات بحلّ الجمعيات السّياسيّة المعارضة، ومصادرة الحقّ السياسيّ.

وأشارت إلى استمرار وجود المدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم النّاشط الحقوقيّ «عبد الهادي الخواجة» وقيادات المُعارضة السياسيّة في السجون، ومن بينهم الأمين العام لجمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة «الشّيخ علي سلمان»، وطالبت بإلغاء قانون العزل السياسيّ، وإلغاء أحكام الإعدام، وقانون إسقاط الجنسيّة، والانتهاكات الجسيمة الأخرى.

وشدّدت على ضرورة الإفراج عن سجناء الرأي كافّة دون قيدٍ أو شرط، وجبر الضّرر وتحقيق العدالة الانتقاليّة، وإيقاف المحاكمات غير العادلة، وتأكيد مبدأ حريّة الرأي والتعبير، وإعادة الجنسيّات لمن تمّ إسقاطها عنهم، والتّوقّف عن استهداف المعارضين بمن فيهم النّواب السّابقين – وفق البيان.

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127 منظّمة دوليّة تُطالب المُشاركين في مؤتمر البرلمانيين بموقف حيال انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

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