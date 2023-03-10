وزير العمل الايراني: سيتم تطوير اسطول النقل البحري

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وقال صولت مرتضوي ، في تصريح ادلى به خلال زيارته لمصنع المضادات الحيوية الإيرانية في مازندران شمال ايران: "وزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعية لديها مهام مختلفة ، ونحن بحاجة للبنية التحتية لتوفير أساس للرخاء الاجتماعي".

وأضاف: في العقود الماضية زادت الطاقة الإنتاجية لمصنع المضادات الحيوية الإيراني ، والهدف الان هو زيادة طاقة المصنع إلى 1000 طن.

وصرح وزير التعاون : تقرر وضع خطة جديدة لتطوير مصنع المضادات الحيوية ، وبعد موافقة مكتب المحافظ ، ستتم مراجعتها في الوزارة وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة في هذا المجال ، وستبذل الجهود لاستغلال قدرات الشركات المعرفية من اجل زيادة الإنتاج والتصدير.

واشار الى تعزيز علاقات إيران مع روسيا والدول الاخرى المطلة على بحر قزوين وقال: مع الاخذ بنظر الاعتبار هذا الامر هنالك ضرورة لزيادة الاتصالات الجوية والبحرية والبرية والسكك الحديدية.

وتابع مرتضوي: ان شركة دعم الملاحة البحرية التابعة لوزارة التعاون قررت تعزيز الأسطول البحري ، وفي هذا السياق ، قامت بشراء عدة سفن سيتم تسلمها في المستقبل القريب.

وقال: خلال الاتفاقات التي تم التوصل إليها ، تقرر صنع أربع سفن بمساعدة علماء وخبراء محليين ، وغدًا سنزور ميناء أمير آباد لتفقد عملية تصنيع السفن.