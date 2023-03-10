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وزير العمل الايراني: سيتم تطوير اسطول النقل البحري

وزير العمل الايراني: سيتم تطوير اسطول النقل البحري
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

صرح وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي أنه من المقرر زيادة قواعد النقل البحري وقال ان شركة دعم الملاحة البحرية التابعة لوزارة التعاون تعتزم تعزيز الأسطول البحري من خلال شراء عدد من السفن التي سيتم تسلمها قريبا والمبادرة لتصنيع 4 سفن من قبل خبراء وعلماء البلاد.

العالم - ايران

وقال صولت مرتضوي ، في تصريح ادلى به خلال زيارته لمصنع المضادات الحيوية الإيرانية في مازندران شمال ايران: "وزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعية لديها مهام مختلفة ، ونحن بحاجة للبنية التحتية لتوفير أساس للرخاء الاجتماعي".

وأضاف: في العقود الماضية زادت الطاقة الإنتاجية لمصنع المضادات الحيوية الإيراني ، والهدف الان هو زيادة طاقة المصنع إلى 1000 طن.

وصرح وزير التعاون : تقرر وضع خطة جديدة لتطوير مصنع المضادات الحيوية ، وبعد موافقة مكتب المحافظ ، ستتم مراجعتها في الوزارة وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة في هذا المجال ، وستبذل الجهود لاستغلال قدرات الشركات المعرفية من اجل زيادة الإنتاج والتصدير.

واشار الى تعزيز علاقات إيران مع روسيا والدول الاخرى المطلة على بحر قزوين وقال: مع الاخذ بنظر الاعتبار هذا الامر هنالك ضرورة لزيادة الاتصالات الجوية والبحرية والبرية والسكك الحديدية.

وتابع مرتضوي: ان شركة دعم الملاحة البحرية التابعة لوزارة التعاون قررت تعزيز الأسطول البحري ، وفي هذا السياق ، قامت بشراء عدة سفن سيتم تسلمها في المستقبل القريب.

وقال: خلال الاتفاقات التي تم التوصل إليها ، تقرر صنع أربع سفن بمساعدة علماء وخبراء محليين ، وغدًا سنزور ميناء أمير آباد لتفقد عملية تصنيع السفن.

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وزير العمل الايراني: سيتم تطوير اسطول النقل البحري

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