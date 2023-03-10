استحقاق لبنان الدستوري في حالة ترقُّب وانتظار تحت وقع تدخل أميركي سعودي

العالم - لبنان

وفي السياق كتبت صحيفة الأخباراليوم الجمعة تقول: لا يبدو أن كرة ثلج ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تراوح مكانها، وإن كان البعض لا يعتقد بأن تدحرجها سيكون حكماً على الصورة التي يريدها الفريق الداعم لهذا الترشيح. ما حصل حتى الآن، لم يقتصر على إطلاق النقاش الجدي داخلياً وخارجياً، بل فرض على كل اللاعبين إعداد الأوراق المستورة لكشفها في أقرب وقت ممكن. في وقت يزداد فيه الشرخ بين المسيحيين، الذين رغم تفاهم قواهم البارزة على معارضة ترشيح فرنجية، إلا أن اختلافهم على البديل يسمح لأنصار الخيار الثالث بالعمل من خارج أجندة هذه القوى البارزة، كما يفسح في المجال لأن يكون الرأي الحاسم للخارج، وهو ما أظهرته الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية.

وبحسب معلومات الأخبار، فقد سارع الجانبان الأميركي والسعودي الى التحرك صوب البطريرك الماروني ، خشية أن يبدر عنها موقف يُفهم منه استعداد جدي للبحث في ترشيح فرنجية، ولو من زاوية مقايضة موقع الرئاسة الأولى بموقع رئيس الحكومة. وفيما أبلغ السعوديون البطريرك بشارة الراعي أنهم ليسوا في وارد القبول بهذه المقايضة، كان الضغط الأميركي على الراعي أكبر عبر توجيه نصيحة الى الراعي بألّا يبادر الى أي موقف من شأنه الإيحاء بانقسام كبير في الشارع المسيحي، أو ملاقاة داعمي فرنجية في منتصف الطريق.

وأوضحت مصادر متابعة أن الأميركيين عبّروا صراحة عن عدم تأييدهم لترشيح فرنجية، وأن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا قالت إن ما نقله الرئيس نبيه بري عنها لجهة عدم ممانعة واشنطن لانتخاب فرنجية، كان جواباً دبلوماسياً طبيعياً ومتوقّعاً من أي سفير، وأن موقف الإدارة الاميركية يعارض أيّ مرشح يدعمه حزب الله.

وتضيف المصادر إن الأميركيين يخشون من خطأ في التعامل مع دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى الحوار حول الترشيحات. ومنبع الخشية الأميركية أنه في حال استجابة البطريرك الراعي لدعوة الحوار، وطلبِ اجتماع للقوى المسيحية، يكون قد وقع في الفخ، لأن لا مجال في الوقت الحالي لأي توافق بين القوى المسيحية على مقاربة موحدة للملف الرئاسي. وهو أمر يتعزّز يوماً بعد آخر، مع رفض القوات اللبنانية أن تكون بكركي مرجعية حصرية لبتّ الموقف المسيحي من الملف الرئاسي، واعتبارها أن البطريرك يتعامل مع طروحات النائب جبران باسيل بإيجابية مبالغ فيها.

الأمر الثاني الذي تخشاه السفارة الأميركية، بحسب المصادر نفسها، صدور موقف ملتبس عن الراعي في عظة الأحد التي يبدو أن كثيرين ينتظرون ما إذا كان سيعلّق فيها على دعوة نصر الله كل الأطراف الى إعلان أسماء مرشحيها. إذ يفضّل الأميركيون أن تبقى بكركي بعيدة عن هذا السجال الآن، وهم متوافقون مع السعوديين على أن بتّ هذا الملف ليس محصوراً بالقوى اللبنانية، وأن انتخاب رئيس من دون غطاء خارجي سيبقي الأزمة مفتوحة.

وعلمت لأخبارأن التشدد السعودي والأميركي حيال الأفكار الفرنسية بالمقايضة بين رئاستَي الجمهورية والحكومة، يرتبط بمفاوضات تجرى مع أطراف لها تأثيرها على الساحة اللبنانية. إذ يجري تبادل رسائل بين سوريا والسعودية من جهة، وبين دمشق وعواصم أخرى معنية من جهة ثانية. والواضح أن هناك مغريات تقدم إلى دمشق لإعادتها الى الجامعة العربية مقابل مواقف تصبّ في خدمة الأجندة السعودية. إلا أن المؤكّد أن القيادة السورية، المهتمة ببناء علاقات ثنائية مع كل الأطراف وغير المستعجلة للعودة الى الجامعة، ليست في وارد التراجع عما عبّرت عنه مراراً بعدم تدخلها في الملف اللبناني وترك الأمر لحلفائها في بيروت، أو الخضوع للابتزاز بطلب تدخلها لسحب ترشيح فرنجية.

ورأت صحيفة الجمهورية أن إعلان الثنائي الشيعي دعمه ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية أطلق مرحلة جديدة على مستوى الاستحقاق الرئاسي، وحرّك الاتصالات حوله في غير اتجاه داخلياً واقليمياً ودولياً، فيما تنشط اللقاءات هنا وهناك بعيداً عن الاضواء تمهيداً لحسم المواقف منه، في الوقت الذي يراقب رئيس مجلس النواب نبيه بري ردود الفعل والمواقف استعداداً لما يمكن ان يتخذه من خطوات في ظل تأكيدات القريبين منه انه لن يدعو الى اي جلسة انتخابية الا اذا كانت مضمونة النتائج مُنتظراً من الآخرين أن يعلنوا عمّا لديهم من مرشحين لتخاض المعركة الانتخابية ديموقراطية.

ولم تسجّل الساعات الاخيرة اي تطور يُذكر في ملف الاستحقاق الرئاسي حتى ان خطوط التواصل انكفأت والنقاشات حوله تحوّلت الى سولفات، حيث بات الجميع مسلّماً حالياً بأنّ الخرق السعودي هو الحجر الكبير الذي يمكن ان يحرّك المياه الراكدة عَدا ذلك ما في مرحبا، على حد قول مصدر سياسي مواكب لحركة الاتصالات، كاشفاً انّ المحركات اطفأت داخلياً وخارجياً الى وقت محدد يتوقع ان يمتد لشهرين حتى انّ التصنيف المتفجّر الذي كان ينتظره لبنان مسودته من منظمة الـ fatf منتصف آذار، تأجّل الى اواخر ايار من دون ان يعرف السبب.

في غضون ذلك رسمت اوساط سياسية معارضة 3 سيناريوهات للاستحقاق الرئاسي والخروج من هذا الاستعصاء، هي:

ـ السيناريو الاول: هو سيناريو 2008 على أثر احداث 7 ايار واتفاق الدوحة، والذي حصل بموجبه اتفاق على رئيس جمهورية، حكومة، قانون انتخاب، ولسنا اليوم في ظرف تكرار سيناريو من هذا القبيل في اعتبار ان لا حداث مثل 7 ايار الا اذا حصلت، ولا تدخل دولياً في هذا الاتجاه لدعوة اللبنانيين الى مؤتمر خارجي.

- السيناريو الثاني: هو سيناريو 2016 حيث وضع "حزب الله" معادلة "عون أو لا أحد"، وكان عون طبعاً لديه حيثية مسيحية وأدّت في نهاية المطاف الامور وتعقيداتها وتطوراتها الى انتخابه في 2016، ولسنا اليوم في معرض تكرار هذا السيناريو مع سليمان فرنجية في اعتبار انّ فرنجية ليس لديه الاكثرية النيابية فهناك الاكثرية المسيحية، المُمانعة غير موحدة، النائب جبران باسيل هو حليف "حزب الله" ضد وصول فرنجية، موقف المملكة العربية السعودية أثّر على النواب السنّة، المعارضة متفقة على أمر واحد هو عدم وصول مرشح مُمانع، ميزان القوى الداخلي لا يسمح بوصول مرشح ممانع، فضلاً عن ان عامل الوقت هذه المرة ثمين خلافاً للـ 2014-2016 بسبب الانهيار المالي، وبالتالي لا يستطيع ان يتحمّل اي فريق مزيدا من الفوضى والانهيار والشلل.

- السيناريو الثالث: أن تصل المكونات السياسية على اختلافها الى اقتناع بأنّ هناك استحالة لوصول اي من المرشحين الثلاثة الاساسيين المطروحين ميشال معوض وسليمان فرنجية وجوزف عون، بسبب الفيتوات المتبادلة الموجودة. وبالتالي، للخروج من هذا الاستعصاء يجب الذهاب الى اسماء جديدة تتقاطع حولها الكتل النيابية وتكون قادرة على اخراج لبنان من ازمته، وإلّا سيُصار إمّا الى التمديد للأزمة بطريقة غير مباشرة وإمّا الى البقاء في مستنقع الشغور وفصوله المتمددة على كل المستويات.

و اعتبرت صحيفة النهار لا جديد يذكر رغم حركة اقل من عادية للرئيس نبيه بري حاول البعض اعطاءها حجما غير عادي، اذ يبدو الاستحقاق الرئاسي عالقا في تعقيدات داخلية وخارجية. واذا كان بري اجتمع الى الوزير السابق غازي العريضي لاستطلاع بعض الخيارات المتاحة، والوزير زياد مكاري، حسم رئيس مرشح الثنائي الشيعي الوزير السابق سليمان فرنجيه قراره بعدم الاطلالة التلفزيونية الاحد، واعلان ترشحه من خلالها، لمصلحة عقده مؤتمرا صحافيا الأسبوع المقبل، يعلن خلاله رؤيته الرئاسية. وذكرت قناة "الجديد" أنّ "المؤتمر سيتضمن نظرة فرنجية للسلاح والمقاربة الاقتصادية والمالية لإخراج لبنان من الأزمة من خلال استثمارات ذاتية وليس بالضرورة من الخارج.

في المقابل، علمت النهارنه عقد لقاء بين النائب جبران باسيل واحد الوزراء السابقين بحث فيه إمكان أن يكون الثاني من بين الاسماء التي يقبل الاول بوصولها لبعبدا، اي ان يكون في عداد المرشحين من دون اي ضمانات وتعهدات حتى الساعة. وقد لعب احد مستشاري باسيل دور المنسق بينهما.

صحيفة الديار: نصر الله يبتعد عن السجالات رئاسياً ومروحة اتصالات بري لا تستـثني السعودية

لم يمنح الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خصومه في الداخل والخارج الفرصة لرفع سقف السجالات السياسية حول ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وتجنب في خطابه بالأمس الرد على كل ما سيق بعد خطابه الاول من كلام حول الملف، وذلك افساحا في المجال امام حركة الاتصالات السياسية التي انطلقت بزخم لتعزيز فرص دعم وصول فرنجية الى بعبدا. واذا كانت الرسائل السعودية الاعلامية العالية السقف قد تكررت بالأمس عبر كاريكاتور نشرته صحيفة الشرق الاوسط يزعم ان موقف حزب الله قد اقفل الطريق امام الاستحقاق الرئاسي، فان الابوابلم تقفل بعد امام حوار لم ينقطع مع الرياض من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يفترض ان يلتقي خلال الساعات المقبلة السفير السعودي الوليد البخاري لمناقشة خلفية المواقف السعودية المنقولة بالتواتر وليس رسميا، مع العلم ان خطوط التواصل لا تزال مفتوحة بين الجانبين منذ اللقاء الاخير الذي جمع البخاري بالنائب علي حسن خليل. وكان لافتا بالامس زيارة الوزير السابق غازي العريضي الى بري حيث تصدر الطبق الرئاسي اللقاء مع بري، ووفقا للمعلومات، حمل العريضي اسئلة من جنبلاط حيال توقيت اعلان تبني ترشيح فرنجية، وطبيعة المرحلة المقبلة، كما نقل رسائل من جنبلاط، خصوصا اجواء لقاءات وفد "الاشتراكي" الذي زار الرياض مؤخرا. وفي وقت لاحق التقى بري وزير الاعلام زياد مكاري، وابلغه دعما صريحا وجديا لترشيح فرنجية، وجرى نقاش الخطوات المرتقبة من قبل زعيم تيار المردة.

