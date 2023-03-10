انضمام إيران إلى اتفاق باريس مشروط برفع الحظر

العالم - ايران

وقال محمد دهقان في تصريح لوكالة "ارنا" حول آخر تطورات مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية باريس للمناخ: "لقد عقدنا اجتماعات ضمت خبراء في هذا المجال لمراجعة هذا القانون وتلقينا آراء خبراء آخرين أيضاً" .

وأضاف محمد دهقان:" تختلف آراء المؤسسات حول اتفاقية باريس وانضمام إيران إليها ، ونسعى للتوصل إلى إجماع في الهيئة الرئاسية فيما يتعلق بالقضايا الفنية والسياسية واتخاذ قرار بشأنها من خلال تقييم الخبراء والمتخصصين في هذا المجال ."

وتابع دهقان:" لقد انضمت إيران بالفعل إلى اتفاقية طوكيو واتفاقيات المناخ السابقة، لكن العقبة الأكثر أهمية التي دفعتنا إلى عدم الانضمام إلى اتفاقية باريس كان الحظر الأمريكي والأوروبي."

كما أكّد مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية:" إذا أردنا تقديم التزامات فيما يتعلق بالبيئة، فإنّه يتطلب بالتأكيد عدم وجود عقوبات حتى نتمكن من استيراد المعدات وتبادل علاقات فنية ومالية مختلفة مع العالم. "

وقد استطرد في هذا الحديث ان إيران وبدون الحاجة الى هذه المعاهدة فقد وفت بأكثر من التزاماتها تجاه المعاهدات البيئية والتي تؤمن بتنفيذها.