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سفير باكو لدى تل أبيب يفند مزاعم عبرية بشأن التعاون مع كيان الاحتلال ضد ايران

سفير باكو لدى تل أبيب يفند مزاعم عبرية بشأن التعاون مع كيان الاحتلال ضد ايران
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد سفير جمهورية آذربيجان لدى كيان الاحتلال الصهيوني "مختار محمداوف" أن عودة الدبلوماسيين الآذربيجانيين من إيران لاتعني قطع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية، مفندا المزاعم التي روجت لها وسائل الاعلام الصهيونية بوجود تعاون بين باكو وتل ابيب ضد طهران.

العالم - أسيا و الباسفيك

وفند السفير الآذربيجاني الذي كان يتحدث لصحيفة "جروزاليم بوست" العبرية اليوم الجمعة المزاعم التي نشرتها وسائل اعلام عبرية بخصوص التعاون بين الجانبين ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ووصف "محمد اوف" هذه المزاعم بأنها كاذبة مشددا على أن بلاده أعلنت دائما عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ولن تسمح لأحد استخدام اراضيها ضد الدول الاخرى.

وحول عودة الدبلوماسيين الآذربيجانيين من ايران الى بلادهم قال: ان قرار عودة هؤلاء الدبلوماسيين الى آذربيجان لاتعني قطع العلاقات مع ايران.

وكانت صحيفة "هاآرتص" الصهيونية أعلنت سابقا أن الكيان الصهيوني قد باع لجمهورية آذربيجان معدات عسكرية وقتالية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مقابل استلام النفط الآذربيجاني والحصول على موطئ قدم في هذه الجمهورية.

وأكدت الصحيفة أن طائرات الشحن الآذربيجانية هبطت ۹۲ مرة في مطار «عوودا» جنوب فلسطين المحتلة خلال الاعوام الـ 7 الماضية، ما يؤكد أنها كانت تحمل شحنات اسلحة ومعدات صهيونية الى جمهورية آذربيجان.

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سفير باكو لدى تل أبيب يفند مزاعم عبرية بشأن التعاون مع كيان الاحتلال ضد ايران