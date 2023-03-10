عودة الدبلوماسيين من إيران لاتعني قطع العلاقات معها

العالم - ايران

وفند السفير الآذربيجاني الذي كان يتحدث لصحيفة «جروزاليم بوست» اليوم الجمعة المزاعم التي نشرتها وسائل الاعلام الصهيونية بخصوص التعاون بين الجانبين ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ووصف «محمد اوف» هذه المزاعم بأنها كاذبة مشددا على أن بلاده أعلنت دائما عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ولن تسمح لأحد استخدام اراضيها ضد الدول الاخرى.

وحول عودة الدبلوماسيين الآذربيجانيين من ايران الى بلادهم قال: ان قرار عودة هؤلاء الدبلوماسيين الى آذربيجان لاتعني قطع العلاقات مع ايران.

وكانت صحيفة «هاآرتص» الصهيونية قد أعلنت أن الكيان الصهيوني قد باع لجمهورية آذربيجان معدات عسكرية وقتالية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مقابل استلام النفط الآذربيجاني والحصول على موطئ قدم في هذه الجمهورية.

وأكدت الصحيفة أن طائرات الشحن الآذربيجانية هبطت ۹۲ مرة في مطار «عوودا» جنوب فلسطين المحتلة خلال الاعوام الـ 7 الماضية، ما يؤكد أنها كانت تحمل شحنات اسلحة ومعدات صهيونية الى جمهورية آذربيجان.