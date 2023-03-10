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سفير آذربيجان في كيان الاحتلال:

عودة الدبلوماسيين من إيران لاتعني قطع العلاقات معها

عودة الدبلوماسيين من إيران لاتعني قطع العلاقات معها
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد سفير جمهورية آذربيجان في الكيان الصهيوني «مختار محمداوف» أن عودة الدبلوماسيين الآذربيجانيين من إيران لاتعني قطع العلاقات مع الأخيرة، مفندا المزاعم التي روجت لها وسائل الاعلام الصهيونية بوجود تعاون بين باكو وتل ابيب ضد طهران.

العالم - ايران

وفند السفير الآذربيجاني الذي كان يتحدث لصحيفة «جروزاليم بوست» اليوم الجمعة المزاعم التي نشرتها وسائل الاعلام الصهيونية بخصوص التعاون بين الجانبين ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ووصف «محمد اوف» هذه المزاعم بأنها كاذبة مشددا على أن بلاده أعلنت دائما عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ولن تسمح لأحد استخدام اراضيها ضد الدول الاخرى.

وحول عودة الدبلوماسيين الآذربيجانيين من ايران الى بلادهم قال: ان قرار عودة هؤلاء الدبلوماسيين الى آذربيجان لاتعني قطع العلاقات مع ايران.

وكانت صحيفة «هاآرتص» الصهيونية قد أعلنت أن الكيان الصهيوني قد باع لجمهورية آذربيجان معدات عسكرية وقتالية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مقابل استلام النفط الآذربيجاني والحصول على موطئ قدم في هذه الجمهورية.

وأكدت الصحيفة أن طائرات الشحن الآذربيجانية هبطت ۹۲ مرة في مطار «عوودا» جنوب فلسطين المحتلة خلال الاعوام الـ 7 الماضية، ما يؤكد أنها كانت تحمل شحنات اسلحة ومعدات صهيونية الى جمهورية آذربيجان.

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سفير آذربيجان في كيان الاحتلال: عودة الدبلوماسيين من إيران لاتعني قطع العلاقات معها

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