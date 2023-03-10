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الشيخ دعموش: لن نستسلم للفوضى ‏ولن نسمح بأخذ البلد نحو الفتنة

الشيخ دعموش: لن نستسلم للفوضى ‏ولن نسمح بأخذ البلد نحو الفتنة
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش لن ننصاع أمام إرادة الخارج ولا تعنينا الفيتوات الخارجية ولن نستسلم للفوضى ‏ولن نسمح بأخذ البلد نحو الفتنة.‏

العالم _ لبنان

وقال الشيخ دعموش في خطبة الجمعة أنه مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية والقضائية، بات اللبنانيون أحوج ما يكون إلى الحوار ‏والتفاهم والاتفاق على رئيس للجمهورية لافتًا إلى أنهناك دولًا إقليمية ودولية وفي مقدمها السعودية، ‏تمنع اللبنانيين من الحوار والتلاقي وتضع الفيتوات وتعقد بتدخلها في شؤوننا الداخلية مسارات ‏الحل.‏

و اضاف إننا نقبل أن تساعد الدول الخارجية اللبنانيين على التواصل والتلاقي وحث الأطراف على ‏الحوار وتقريب وجهات النظر فيما بينها، لكننا نرفض أن تضع فيتوات على اي مرشح للرئاسة ‏أو أن تفرض رئيسا على لبنان"، معتبرًا أن "هذه الدول تدفع بالبلد نحو ‏الفوضى والانهيار الشامل.‏

ورأى أن اللبنانيين اليوم أمام امتحان صعب وعليهم أن يختاروا إما الحوار والتوافق الذي يضع ‏البلد على مسار الحل، وإما الانصياع للخارج والتشبث بخيارات التحدي والمواجهة الذي يضع ‏البلد على مسار الفوضى والفتنة.‏

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