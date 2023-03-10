البحرین.. النائب المعتقل 'حسن عيسى' يضرب عن الطعام

العالم- البحرين

ويقبع النائب حسن عيسى في سجون النظام منذ قرابة 9 سنوات تعرَّض خلالها لأبشع أنواع التعذيب والانتقام من نشاطه السلمي ومطالباته بإصلاحات تشريعية ومناداته بالعدالة والديموقراطية والحرية.

وأتى إضرابه عن الطعام على مسافة يوم من عقد الجمعية العامة الـ 146 لـ "الاتحاد البرلماني الدولي" مؤتمرها في المنامة، في الفترة من 11 مارس/آذار 2023 إلى 15 من الشهر ذاته، حيث من المتوقع أنْ يشارك في المؤتمر 2000 برلماني ومراقب دولي يُمثِّلون 179 دولة.

جدير ذكره أنَّ النائب السابق الشيخ علي سلمان، رئيس أكبر كتلة برلمانية في تاريخ البحرين، يقبع أيضاً في سجون النظام.

وقد تعرَّض الكثير من النواب للاعتقال والتعذيب وتجريدهم من جنسياتهم ونفيهم إلى خارج البلاد لمطالباتهم بالإصلاح.

المصدر: مرآة البحرين