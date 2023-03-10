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شمخاني: التطلع إلى المستقبل في العلاقات الإيرانية السعودية سيؤدي إلى الاستقرار والأمن الإقليميين وزيادة التعاون بين دول الخليج الفارسي

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

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