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طهران والرياض يعربان في البيان المشترك عن امتنانهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافتهما المباحثات بين الجانبين

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

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